شؤون الحرمين تعلن عن وظائف للجنسين
على نظام التعاقد

شؤون الحرمين تعلن عن وظائف للجنسين

2020/01/19
الساعة 9:01 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر عددٍ من الوظائف على نظام  التعاقد الموسمي للرجال والنساء، على النحو التالي:

1- مترجم لغات (رجال ونساء)

2- مدقق لغوي (رجال)

3- مهندس صوتيات (رجال)

4- منتج تقارير وأفلام (رجال)

5- باحث شرعي (رجال)

6- مصمم جرافيك (رجال)

7- فني بث تلفزيوني (رجال)

– يبدأ موعد التقديم -بمشيئة الله- يوم الأحد الموافق 24 /5 /1441 هـ, وينتهي يوم الخميس الموافق 28 /5 /1441هـ .

 شروط التقدم للوظيفة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

2- طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة “أبشر” في حالة القبول المبدئي .

3- الاستعداد للعمل في أي وقت .

4- أن لا يكون على رأس عمل آخر .

5- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة .

6- اجتياز المقابلة الشخصية .

– سيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة بالدخول عبر الرابط التالي: اضغط هنـــا

– علماً أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً .

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