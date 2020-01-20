شاموسكا: فخور بأداء الفيصلي ضد بطل آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدرب عنابي سدير، البرازيلي شاموسكا عن فخره بأداء الفيصلي ضد الهلال اليوم، مشيرًا إلى أن فريقه لم يستغل الفرص التي أتيحت له.

واحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الهلال ضد الفيصلي، اليوم، المؤجلة من منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

الفيصلي ضد الهلال:

وقال شاموسكا بعد مباراة الفيصلي ضد الهلال اليوم: “فخور بلاعبي فريقي على ما قدموه من أداء رجولي أمام أفضل فريق في آسيا، لم نستغل الفرص التي سنحت لنا، وكان بوسعنا الخروج بالفوز”.

وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي: “الهلال يمتلك حلولًا هجومية متنوعة وخطيرة، ونوعية لاعبين تمكنوا من الاستحواذ على الكرة، ولكننا نجحنا في تقديم مباراة كبيرة من جميع النواحي”.

وعن إشراك الحارس أحمد الكسار، قال شاموسكا: “قمنا بإشراكه عقب إصابة مصطفى ملائكة أثناء التسخين، وكان نقطة تحول في المباراة، ونحن محظوظون بهما”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “خروج جوميز زاد من تحركات لاعبي الهلال وغيّر من أسلوب الفريق، وهو فريق خطير ولا يقف على أي لاعب، والكرات الهوائية كانت نقطة قوة لنا”.

واختتم مدرب الفيصلي تصريحاته بشأن مباراة الفيصلي ضد الهلال قائلًا: “الحارس عبدالله المعيوف تألق وأنقذ الهلال اليوم من أحد الأهداف المحققة من الركنيات”.

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