شاهد.. الأجواء الحلوة في الأحساء بعد الصب الغزير

المواطن - الأحساء

شهدت الأحساء والدمام والعديد من مدن المنطقة الشرقية اليوم هطول أمطار غزيرة أظهرت الأجواء الحلوة.

ووثق مواطنون بالفيديو لحظات هطول المطر وبداية الصب الغزير الذي تواصل لعدة ساعات داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها البلاد والعباد.

وكانت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية دعت جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول وذلك بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار حالة هطول أمطار متوسطة على محافظات المنطقة الشرقية لهذا اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم “٩٩٨”، مشيرًا إلى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وكامل إداراتها بالمحافظات قد استعدت بخطط لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لاتخاذ التدابير المناسبة كافة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة وفق مهام ومسؤوليات هذه الجهات، التي حددها نظام الدفاع المدني.

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