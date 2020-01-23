حريق عمارة سكنية يتسبب في إصابة 17 بالرياض

المواطن - الرياض

باشرت هيئة الهلال الأحمر، مساء اليوم الخميس، حادث حريق واحتجاز في أحد العمائر السكنية بشمال الرياض، والذي نتج عنه إصابة 17 بضيق في التنفس.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، في بيان، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة ٨.٢٣ مساء بوجود حريق بعمارة سكنية بحي الفلاح وتم توجيه 9 فرق إسعافية مع القيادة الميدانية.

وأضاف : “خلال 10 دقائق تم الوصول للموقع حيث تم فرز الحالات والتي بلغ عددها 16 حالة جميعها تعاني ضيق تنفس وتم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالة لأقرب مستشفى للموقع”.

وتابع متحدث الهلال الأحمر: أن “القيادة الميدانية أبقت على فرقتين إسعافيتين حتى تم إخماد النيران من قبل الدفاع المدني”.

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