حريق عمارة سكنية يتسبب في إصابة 17 بالرياض
9 فرق إسعافية باشرت الحادث

حريق عمارة سكنية يتسبب في إصابة 17 بالرياض

2020/01/23
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
0
طباعة
حريق عمارة بالرياض
المواطن - الرياض

باشرت هيئة الهلال الأحمر، مساء اليوم الخميس، حادث حريق واحتجاز في أحد العمائر السكنية بشمال الرياض، والذي نتج عنه إصابة 17 بضيق في التنفس.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، في بيان، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة ٨.٢٣ مساء بوجود حريق بعمارة سكنية بحي الفلاح وتم توجيه 9 فرق إسعافية مع القيادة الميدانية.

وأضاف : “خلال 10 دقائق تم الوصول للموقع حيث تم فرز الحالات والتي بلغ عددها 16 حالة جميعها تعاني ضيق تنفس وتم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالة لأقرب مستشفى للموقع”.

وتابع متحدث الهلال الأحمر: أن “القيادة الميدانية أبقت على فرقتين إسعافيتين حتى تم إخماد النيران من قبل الدفاع المدني”.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الغرامة والتشهير بمواطن تستر على وافد في الرياض
    •
  • وزير الداخلية يُدشن الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض
    •
  • فيصل بن بندر عن منتدى الرياض الاقتصادي: حدث مهم وتاريخي
    •
  • منشآت: 11 بابًا تلبي طموحات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال
    •
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :