شاهد الفيديو.. أمطار غزيرة وزخات من البرد على الرياض
 تستمر الأمطار حتى عصر يوم الأحد

شاهد الفيديو.. أمطار غزيرة وزخات من البرد على الرياض

2020/01/05
الساعة 1:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تشهد الرياض هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ويتوقع أن يزداد تعمق الكتلة الهوائية الباردة، وقد يترافق ذلك مع نشاط للرياح السطحية، وتستمر الأمطار حتى عصر يوم الأحد، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وكان تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة، تويتر، العديد من الصور ومقاطع الفيديو توثق تلك الأمطار الغزيرة. 

ويحذر الأطباء من أن ترفع هذه الأجواء نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا خاصة لدى الأطفال وكبار السن. 

ونشرت مديرية الدفاع المدني تعليمات للتعامل مع حالة الأمطار، داعيةً لعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وأيضاً عدم الاقتراب من تجمعات المياه.

 

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