شاهد الفيديو .. ولي العهد يستضيف رئيس الوزراء الياباني في العلا

المواطن - العلا - تصوير : بندر الجلعود

استضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في محافظة العلا، وذلك خلال زيارة آبي اليوم الأحد إلى المملكة.

رئيس الوزراء الياباني في ضيافة سمو سيدي ولي العهد pic.twitter.com/Xwe0qG1bOD — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) January 12, 2020

وأظهر مقطع فيديو استضافة ولي العهد لرئيس وزراء اليابان وتبادل الأحاديث الودية والتي تبين العلاقة القوية التي تجمع الأمير محمد بن سلمان وآبي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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