شاهد بالفيديو .. خالد عبد الرحمن في القصيم

المواطن - الرياض

أحيا الفنان خالد عبد الرحمن، حفلا غنائيا مساء أمس، في استاد الملك عبد الله ببريدة، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن حفلات ليالي القصيم، وشاركته في الحفل الفنانة المصرية أنغام.

وتحدث الفنان خالد عبد الرحمن قبل صعوده على خشبة المسرح للقاء جمهوره قائلا: “أنا سعيد بلقائهم الليلة، جمهور وفي، ومحب، وراق، وملتزم ومستمع، وجميع الصفات الحسنة فيه”.

ولاقى الحفل تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ، والذين شاركوا الكثير من مقاطع الفيديو التي التقطت في الحفل، تحت وسم ” #خالد_عبدالرحمن_ليالي_القصيم”.

فنشر فارس مقطع فيديو من الحفل وعلق عليه: “ما فيه كلمات قادره على وصف ظاهره الفن العربي، ما فيه جمل قادره على وصف التحفه الفنيّة اللي نشوفها، مو معقول يا أبو نايف”

مافيه كلمات قادره على وصف ظاهره الفن العربي مافيه جمل قادره على وصف التحفه الفنيّه اللي نشوفها ، مو معقول يابو نايف🤦🏻‍♂️❤️!!#خالد_عبدالرحمن_ليالي_القصيم pic.twitter.com/NFAKM4R0jW — . (@a1Farees) January 17, 2020

وشارك حساب باسم غريب الفن مقطع فيديو من الحفل ظهر فيه خالد وهو يعزف ويغني مع جمهوره وعلق عليه :” ملك الفن وجمهور العطاء في لحظة اندماج رفعت يد خالد عن أوتار العود، وكان عزفه محبة الآلاف من الحضور”.

ملك الفن وجمهور العطاء في لحظة اندماج رفعت يد خالد عن أوتار العود وكان عزفه محبة الآلاف من الحضور #خالد_عبدالرحمن_ليالي_القصيم pic.twitter.com/iYCyZbEwaw — غريب الزمن (@aajmi1481) January 17, 2020

وانتشر مقطع فيديو للحظة دخول خالد إلى المسرح حيث أخذ الجمهور يردد “خالد خالد”، ليرد عليهم: “أنا سعيد بكم، يحق لي أن أفتخر فيكم”.

#خالد_عبدالرحمن_ليالي_القصيم

الجمهور يردد: خالد خالد خالد

وخالد يرد: يحق لي افتخر فيكم

❤️🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/a7J43y0n6T — عاشق خالدي (@_Meshary__) January 17, 2020

بينما غرد تركي المالكي قائلا: “لا يحتاج إلى ليلة خاصة ودعايات وترويج من أجل حضور الجمهور، فكل لياليه خاصة عند جمهوره، أسطورة الفن والظاهرة التي لن يتكرر، خالد وكفى”.

وكان الفنان خالد عبد الرحمن نشر صورة للترويج للحفل على حسابه بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة انستغرام، قبل أيام، وعلق عليها: “السلام عليكم ورحمة الله، جمهوري الكريم موعدنا بإذن الله في 17 يناير، مشاركتي مع الفنانة القديرة أنغام، تقبلو تحياتي واشكركم على متابعتي”.

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