شاهد.. رجل يحاول خطف فتاة داخل قطار

المواطن - متابعة

ألقت السلطات الأمريكية القبض علي “سوني لوي”، صاحب الـ 48 عامًا، بعد قيامه بمحاولة خطف فتاة من إحدى عربات قطار الأنفاق في مدينة نيويورك.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو، محاولة رجل اختطاف فتاة مراهقة أثناء نوم والدها بجانبها في إحدى محطات قطار الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث قام بالاقتراب منها وحاول حملها؛ مما دفعها للصراخ في محاولة لطلب المساعدة.

وحاول الخاطف الهروب من القطار مهرولًا، ولكن الأب قد لحق به مع ركاب آخرين للقبض عليه، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض علي “سوني لو”، ووجهت له اتهامات بمحاولة خطف مراهقة، وما زالت التحقيقات مستمرة للوقوف حول أسباب وتفاصيل الحادث.

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