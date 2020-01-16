شاهد روضة خريم من الجو.. تكتسي بالأخضر وتجذب الزوار

المواطن - الرياض

وثق المصور محمد الطويل مقطع فيديو من الأجواء لروضة خريم بعد هطول الأمطار حيث اكتست باللون الأخضر.

وتجذب روضة خريم المتنزهين وهواة الرحلات البرية لما تشهده من مساحات خضراء وطبيعة ساحرة غاية في الروعة والجمال.

يذكر أن روضة خريم منطقة ذات طبيعة خضراء تبعد عن مدينة الرياض حوالي 100 كلم شمال شرق مدينة الرياض على مقربة من مركز غيلانة في الطرف الجنوبي الغربي من الدهناء، وتتبع إداريًا لمحافظة رماح.

وتتميز روضة خريم بمساحاتها الخضراء الممتدة على مسافات كبيرة ويوجد بها ممرات مائية ويصب بها عدة سيول أهمها شعيب الطوقي، وتمر عبرها مياه أودية عديدة مثل خويش، وثيلان، والثمامة.

كما تضم أحواضًا كبيرة لتخزين مياه الأمطار، وكانت الروضة مقر لقضاء الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لفترات إجازته خلال العام.

وفي 2018، تحولت بالكامل إلى محمية ملكية، وأطلق عليها مسمى “محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد” وتبلغ مساحتها 11,300 كم2، ويرأسها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

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