شاهد.. لاعبو أتلتيكو مدريد يؤدون الفلكلور الشعبي
في الفعاليات المصاحبة لكأس القادة السعودي

شاهد.. لاعبو أتلتيكو مدريد يؤدون الفلكلور الشعبي

2020/01/19
الساعة 9:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لاعبو اتلتيكو مدريد يؤدون الفلكلور الشعبي
المواطن - مروة نبيل

تفاعل لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع الفعاليات المصاحبة لمنافسات بطولة كأس القادة السعودي في العاصمة الرياض.

ونشر حساب معهد إعداد القادة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي أتلتيكو مدريد وهم يؤدون الفلكلور الشعبي ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس القادة السعودي.

وبدأ فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مشواره في كأس القادة السعودي اليوم بالفوز على نظيره النصر بثلاثية دون رد، ليحتفل لاعبوه مساء على الطريقة السعودية.

ويُنظم معهد إعداد القادة النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، خلال الفترة من 19 وحتى 26 من شهر يناير الجاري.

ويُشارك في البطولة ناديا الهلال والنصر، بالإضافة إلى 6 أندية عالمية، وهي: أتلتيكو مدريد الإسباني، زينب بطرسبرغ الروسي، ريد ستار الصربي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، جينك البلجيكي وفيتورول كونستانتا الروماني.

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