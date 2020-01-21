شاهد ماذا حدث في أول حصة لتدريس اللغة الصينية؟

المواطن - الرياض

عرض برنامج “يا هلا”، المذاع على قناة “روتانا خليجية”، تقريرًا عن بدء تدريس اللغة الصينية في ثماني مدارس على مستوى مدينة الرياض، والمنطقة الشرقية ومحافظة جدة، ومدى تفاعل الطلاب في أولى حصص تدريسها.

من داخل الفصول الدراسية.. ماذا حدث في أول حصة تدريس اللغة الصينية؟#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/IXBGNtwNXH — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 21, 2020

وأظهر التقرير الذي تم تصويره في ثانوية الملك عبدالله بمدينة الدمام، والتي بدأت تطبيق 25 حصة موزعة على خمسة فصول يدرسها معلمون متخصصون، تفاعل الطلاب مع اللغة الجديدة.

يذكر أنه في المرحلة الأولى من تدريس اللغة الصينية في مدارس المملكة، تم إدراجها كمادة اختيارية لطلاب الصف الثاني الثانوي، حيث حرص الكثير من الطلاب على دراستها.

وقال مدير عام تعليم المنطقة الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان: إن بداية تعليم اللغة الصينية في المملكة بداية موفقة؛ حيث إن الكثير من الطلاب أقبلوا على التسجيل لدراسة المادة، ففي ثانوية الملك عبدالله تم فتح 5 شعب تضم 180 طالبًا، فالطلاب لديهم حماس كبير لدراسة هذه المادة.

وأوضح معلم اللغة الصينية خالد العتيبي، أنه درس في جامعة شنغهاي، وأن استيعاب الطلاب خلال الحصة كان كبيرًا جدًّا للغة الصينية، ولديهم شغف كبير لتعلمها.

وقال الطالب في ثانوية الملك عبد الله، عبدالله الناصر: إن استجابته وزملائه في أولى حصص تدريس اللغة الصينية كانت رائعة، بينما عرف الطالب محمد نفسه باللغة الصينية، هذا الشيء الذي تدرب عليه في أول يوم دراسة لها، وأعرب عن سعادته بتعلم هذه اللغة وشجع الطلاب الآخرين على دراستها.

يذكر أن كتاب اللغة الصينية الذي يدرسه الطلاب مكون من ثلاث وحدات، تركز على تعلم المهارات الأساسية للغة الصينية من حيث القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، بالإضافة إلى معلومات تعلق بالثقافة الصينية.

كما تم تأهيل المعلمين وإلحاقهم ببرامج تربوية لتدريس اللغة الصينية، كما صدر مؤخرًا الموافقة المبدئية لاستحداث دبلوم للغة الصينية مدته عامان دراسيان، بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة.

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