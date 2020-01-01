شتاء الرياض يستضيف الليلة المغربية

المواطن - الرياض

تواصل العاصمة الرياض إقامة الليالي الثقافية والموسيقية من كافة أنحاء العالم، حيث ستقام في السادس عشر من يناير 2020م الليلة المغربية التي يحييها أربعة فنانين على مسرح أبو بكر سالم في منطقة الرياض بوليفارد.

وسيعيد الفنان زهير البهاوي، والفنان حاتم عمور، والفنانة زينة الداودية، والفنان عبدالله الداودي، ذكرى إقامة الأسبوع الثقافي المغربي في الرياض عام 1985م، والتي تغنى بها الفنان عبدالوهاب الدوكالي، والفنان عبدالهادي خياط، وفرقة الجوق المغربية، حيث يحظى الفن المغربي والموسيقى المغربية بمتابعة كبيرة من الجمهور السعودي.

وتأتي هذه الحفلة امتدادًا للأمسيات العالمية والعربية المتنوعة التي أضاءت سماء العاصمة الرياض خلال الفترة الماضية، حيث قدمت لزوارها تنوعًا موسيقيًا من كل أنحاء العالم ، منها الحفل الغنائي الكبير الذي قدم للجالية الهندية والباكستانية، بحضور اثنين من أهم الفنانين وهما: عاطف ‏أسلم وراحت فتح علي خان، وكذلك إقامة حفل غنائي للجالية الفلبينية، شارك فيه ثلاثة من نجوم الأغنية الفلبينية، هم: لارا مايجو وفرقة TNT BOYS وأوجي ألكاسيد، كما أقيمت “ليلة اليمن” وليلة “سودان المحبة”.

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