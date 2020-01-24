القبض على مواطنين بتهمة البلاغ الكاذب

شرطة القصيم تكشف حقيقة تعرض أسرة للاعتداء والسلب

2020/01/24
الساعة 8:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم عن إلقاء القبض على مواطنَين قاما بتسجيل ادعاء غير صادق عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء أثناء تنقلهما على أحد الطرق.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء والتهديد بالسلاح وسلب مجوهرات منها وأجهزة هاتف جوال أثناء تنقلهم على أحد الطرق.

وأوضح أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت بفضل الله عن تحديد هوية من قام بتسجيل هذا الادعاء غير الصادق ونشره، وهما مواطنان في العقد الثالث والخامس من العمر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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مواطن صالح ان شاء الله
ضيف
مواطن صالح ان شاء الله

لاتهاون فيما يتعلق بالامن

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3 ساعة


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