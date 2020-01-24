شرطة المدينة تضبط 67 مخالفة للذوق العام

المواطن - الرياض

ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة (67) مخالفة للذوق العام، شملت شكوى السكان من رفع الموسيقى داخل الأحياء السكنية.

كما تضمنت المخالفات توزيع المنشورات بالأماكن العامة دون ترخيص وتشغيل الموسيقى وقت الأذان.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444)، بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ فقد جرى خلال الأسبوعين الماضيين ضبط 67 مخالفة.

وبين متحدث شرطة المدينة، أن مخالفات الذوق العام شملت شكوى السكان من رفع الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتوزيع المنشورات بالأماكن العامة دون ترخيص وتشغيل الموسيقى وقت الأذان، مشيرًا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

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