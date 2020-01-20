شرط نجم الأهلي يضع النصر في حيرة

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب سلمان المؤشر نجم النادي الأهلي بالانتقال إلى صفوف نادي النصر، وذلك مع بداية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت تقارير إخبارية أن سلمان المؤشر وضع شرطًا من أجل الرحيل عن الراقي والانضمام إلى أي نادٍ بما فيهم النصر وهو الحصول على مبلغ مالي يتخطى الـ3 ملايين ريال في الموسم بجانب التوقيع على عقد مدته تتخطى العامين ونصف العام.

بالطبع الشرط وضع نادي النصر في حيرة، خاصة أن شروط سلمان المؤشر قد لا تُناسب العالمي الذي قد يتجه لتجاهل الصفقة والتعاقد مع لاعب آخر بديل لتدعيم الجانب الهجومي لديه.

جدير بالذكر أن سلمان المؤشر لا يزال مترددًا في الفترة الحالية حول تجديد تعاقده مع الأهلي، لكن إدارة الراقي ستبذل قصارى جهدها من أجل تجديد عقد اللاعب خوفًا من التفريط فيه وعدم القدرة على إيجاد بديله.

من ناحية أخرى، لا يزال النادي الأهلي يُعاني من أزمة الإدارة لديه، وذلك بعدما كشفت الهيئة العامة للرياضة عن وجود مخالفات بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية في الراقي يوم 30 ديسمبر الماضي.

وقال رجاء الله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام بأن هيئة الرياضة رصدت وجود مخالفات بعد عقد عمومية الأهلي غير العادية، بينما لم يتم رصد أي مخالفات بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الاتحاد في الثاني من يناير الجاري.

وأشار السلمي إلى أنه سيتم إرسال لجنة مكونة من وكالة شؤون الرياضة واتحاد كرة القدم وهيئة الرياضة للنادي الأهلي للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها بعد عمومية الأهلي.

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