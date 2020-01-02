شرفي تعاوني يهدي الجماهير 1500 تذكرة
لدعم اللاعبين في السوبر السعودي

شرفي تعاوني يهدي الجماهير 1500 تذكرة

2020/01/02
الساعة 1:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل أعضاء شرف نادي التعاون دعم الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراته المقبلة ضد النصر في بطولة كأس السوبر السعودي.

وأوضح حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أحد شرفيي النادي قدم 1500 تذكرة باسم عضو الشرف عبدالعزيز البراك (رحمه الله) إهداء لجماهير سكري القصيم.

وسبق أن قدم رئيس هيئة أعضاء الشرف، الشيخ علي بن عبدالكريم التويجري، 1000 تذكرة هدية، كما أهدى أعضاء مجلس إدارة نادي التعاون 100 تذكرة أيضًا، بالإضافة إلى 500 تذكرة من عضو الشرف قحطان الفهاد.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره النصر، مساء يوم السبت المقبل، في إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتأمل إدارة نادي التعاون في حضور الجماهير بأعداد كبيرة؛ لمساندة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتحفيزهم على التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

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علي بن عالي
ضيف
علي بن عالي

انا للوطن درع وحزام وجبل
وعطي البشر ومشي على النيه

أعجبني0لم يعجبني  رد
21 ساعة


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