شركة المراعي تعلن عن وظائف في ثلاث مدن

المواطن - الرياض
أعلنت شركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل في المدن التالية ( الرياض – الخرج – حائل ) ، وفق المسميات التالية :
مدير الشؤون التنظيمية (الشركات) – الرياض
مدير محاسبة (الشركات) – الرياض
فني مختبر / فني (زراعة) – الخرج
مدير التسويق التجاري DJB-Dairy – الرياض
مدير مجموعة المنتجات (DJB-Food) – الرياض
رئيس الاستدامة (الشركات) – الرياض
مدير أول الإنتاج (الدواجن) – حائل
مدير تخطيط الأقسام (الدواجن) – الرياض
مشرف مختبر (دواجن) – حائل
منظف (صناعة) – الخرج
– للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )
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ضيف
فني تبريد وتكييف وابغى وظيفه في شركة المراعي
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