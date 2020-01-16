شركة المراعي تعلن عن وظائف في ثلاث مدن

الساعة 8:48 مساءً

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل في المدن التالية ( الرياض – الخرج – حائل ) ، وفق المسميات التالية :

مدير الشؤون التنظيمية (الشركات) – الرياض

مدير محاسبة (الشركات) – الرياض

فني مختبر / فني (زراعة) – الخرج

مدير التسويق التجاري DJB-Dairy – الرياض

مدير مجموعة المنتجات (DJB-Food) – الرياض

رئيس الاستدامة (الشركات) – الرياض

مدير أول الإنتاج (الدواجن) – حائل

مدير تخطيط الأقسام (الدواجن) – الرياض

مشرف مختبر (دواجن) – حائل

منظف ​​(صناعة) – الخرج

– للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )

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