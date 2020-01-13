شروط دعم المنشآت الخاصة بـ50 % من أجر الموظفين الجدد
منها أن يتم الإعلان الوظيفي عبر بوابة طاقات

شروط دعم المنشآت الخاصة بـ50 % من أجر الموظفين الجدد

2020/01/13
الساعة 9:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد مدير عام إدارة دعم التوظيف في “هدف”، عبدالمجيد البريك، أن هدف سوف تدعم جميع المنشآت في القطاع الخاص والمنشآت شبه الحكومية المسجلة في البوابة الوطنية للعمل بـ50% من الأجر الشهري للموظفين الجديد.

وأوضح البريك، في تصريحات إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، الشروط الواجب توفرها في الموظف، ومنها أن تكون المنشأة مسجلة في وزارة العمل، وأن يتم الإعلان الوظيفي عبر بوابة “طاقات”، وأن يكون العمر من 20 إلى 40 عامًا، وأن يكون سعودي الجنسية.

ولفت إلى دعم هدف يشمل التوظيف الجديد، والعمل بالبرنامج بدأ بالفعل.

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