شنغهاي تعلق رحلات الحافلات الطويلة لمنع تفشي فيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت سلطات مدينة شنغهاي الكبيرة في الصين تعليقها الفوري لرحلات الحافلات الطويلة، في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأعلنت العاصمة الاقتصادية للصين التي يقطنها 24 مليون نسمة، الأحد عن أول وفاة بهذا الفيروس الجديد.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا الجديد تسبب في وفاة 56 شخصاً في الصين، وإصابة نحو ألفي شخص في هذا البلد، الذي اتخذت مدنه الشمالية الكبرى مثل بكين وتيانجين وتشيان إجراءات مماثلة.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الأحد، أن مقاطعة هوبى بوسط الصين، التي تقع وسط ووهان، سجلت 13 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الجديد، كما سجلت شانغهاي أول حالة وفاة بسبب الفيروس، وأبلغت مقاطعة خنان عن وفاة واحدة بسبب عدوى فيروس كورونا الجديد.

وتم اكتشاف الفيروس أيضاً في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا وكندا الولايات المتحدة.

وتخطط الولايات المتحدة لإجلاء 1000 مواطن من ووهان، بمن فيهم الدبلوماسيون، غداً.

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