شينزو آبي مغرداً: شكراً لولي العهد على الضيافة في العلا

المواطن - الرياض

تقدم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بخالص شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على كرم الضيافة في صحراء العلا أحد مواقع التراث العالمي.

وقال آبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أود أن أتقدم بخالص الشكر على الضيافة الحميمة من ولي العهد⁩ الأمير محمد بن سلمان في صحراء ⁧العلا⁩ أحد مواقع التراث العالمي”.

كما نشر شينزو آبي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صوراً ولقطات من لقائه بولي العهد في صحراء العلا.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استضاف مساء أمس الأحد، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في محافظة العلا، وذلك خلال زيارة آبي إلى المملكة أمس.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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