صافرة اسكتلندية تضبط مباراة الهلال والاتفاق اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة الهلال والاتفاق اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال والاتفاق

ويُدير مباراة الهلال والاتفاق اليوم طاقم تحكيم اسكتلندي مكون من؛ بوبي مادين حكم ساحة، ويُساعده غرايم ستيوارت وديفيد ماكجيتشي، والحكم الرابع شكري الحنفوش، حكم الفيديو البرتغالي فاسكو سانتوس، ويُساعده محمد الهويش.

ويلعب الهلال والاتفاق ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، عند الساعة 6:05 مساء اليوم الخميس.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال والاتفاق اليوم، لتحقيق الفوز والتأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والمنافسة على لقب هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق للظهور بشكل جيد خلال مباراة اليوم، وتحقيق مفاجأة بالفوز على الهلال وسط جماهيره، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

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