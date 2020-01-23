صافرة بولندية تضبط مباراة الفتح ضد ضمك

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة الفتح ضد ضمك المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

الفتح ضد ضمك

ويُدير مباراة الفتح ضد ضمك اليوم البولندي باول جول، ويُساعده آدم كوبسيك وكونراد سابيلا، والحكم الرابع أحمد الرميخاني، وحكم الفيديو سايمون مارسينياك، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

وتُقام مباراة الفتح وضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة 5:55 مساء اليوم الخميس، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتحسين النتائج في الدوري.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل ضمك الترتيب برصيد 8 نقاط.

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