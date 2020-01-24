صافرة بولندية تُدير مباراة الاتفاق والنصر اليوم

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة الاتفاق والنصر المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة.

الاتفاق والنصر

ويلعب الاتفاق والنصر اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة الاتفاق ضد النصر في إطار مواجهات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الاتفاق والنصر اليوم طاقم تحكيم بولندي مكون من سيمون مارسينياك حكم ساحة، ويُساعده كونراد سابيلا وآدم كوبسيك، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو بافل جيل، ويُساعده محمد وزي.

ويسعى فارس الدهناء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق والنصر اليوم لتحسين نتائجه، فيما يطمح العالمي خطف الثلاث نقاط أملًا في تعثر الهلال وخطف صدارة جدول ترتيب الدوري منه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع النصر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

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