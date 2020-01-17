صافرة عمانية تُدير مباراة السعودية ضد تايلاند

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا عن حكم مباراة السعودية ضد تايلاند المقرر إقامتها، يوم غد السبت.

السعودية ضد تايلاند

ويلعب منتخب السعودية ضد تايلاند على ملعب تاماسات في بانكوك، عند الساعة 1:15 ظهر غدٍ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ويُدير مباراة السعودية ضد تايلاند طاقم تحكيم عُماني مكون من؛ أحمد أبو بكر حكم ساحة، ويُساعده أبو بكر العامري وراشد الغيثي، والحكم الرابع العراقي علي صباح القيسي.

وتألق الأخضر الأولمبي في منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، حيث نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليواجه البلد المستضيف في ربع النهائي، بعدما احتل منتخبها وصافة المجموعة الأولى.

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