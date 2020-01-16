صالح الشهري يزور شباك الاتفاق للمرة الثانية

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب صالح الشهري نجم نادي الهلال في زيارة شباك نادي الاتفاق للمرة الثانية، خلال مباراة الفريقين اليوم الخميس في دور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعند حلول الدقيقة السابعة والتسعين من عمر الشوط الإضافي الأول، نجح صالح الشهري في إضافة ثاني الأهداف للفريق الهلالي، ليقرب بطل آسيا من العبور لدور الأربعة في البطولة.

وانتهت مباراة الهلال والاتفاق في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة.

وأنهى نادي الهلال الشوط الأول متقدمًا على نادي الاتفاق بهدف دون رد، سجله اللاعب صالح الشهري عند حلول الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفًا آخر سجله صالح الشهري ليخرج الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي الاتفاق في إحراز هدف التعادل في شباك الهلال، عبر اللاعب فيليب كيس من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة الخامسة والثمانين.

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