صالح النعيمة محذرًا: الهلال متضرر من هذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

وجه صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السابق، تحذيره إلى المسؤولين عن الإخراج التلفزيوني ونقل المباريات؛ وذلك بسبب عدم عرض مباريات الهلال بكل حيادية بجانب إخفاء بعض اللقطات وعدم عرضها بشكل كامل مما يُثير الجدل حول استفادة الهلال من التحكيم.

وقال النعيمة عبر حسابه في تويتر: إخواني المسؤولين تطلعات الجميع كبيرة لمشاهدة كرة قدم ترتقي لما تشهده أغلب الدوريات المحترفة سواء على مستوى روزنامة المسابقات أو على مستوى التحكم وتقنية الـVAR والإخراج التلفزيوني التي تضرر منها البعض.

وأضاف النعيمة: الهلال كان الأكثر تضررًا وصمت البعض لا يعني الرضا بقدر إعطائكم فرصة للتصحيح.

وفتحت جماهير نادي الهلال النار على غانم القحطاني مدير عام القنوات الرياضية السعودية؛ وذلك بسبب سوء الإخراج التلفزيوني والنقل التلفزيوني لمباريات الهلال بالأخص على حد قولهم، بجانب عدم كفاءة الإخراج التلفزيوني في نقل الحالات التحكيمية التي تخص الفريق الهلالي.

ودشن جمهور الهلال عبر تويتر وسم ”غانم يعبث بالهلال أبعدوه”؛ وذلك تعبيرًا منهم عن غضبهم الشديد؛ وذلك بسبب عدم وجود حيادية في الإخراج التلفزيوني بجانب عدم عرض الحالات التحكيمية التي يتعرض فيها الهلال للظلم التحكيمي.

وكان الإعلامي تركي العجمة أبدى غضبه الشديد من الأسلوب المتبع من تقنية الـVAR في المباريات حيث قال في إحدى حلقات برنامج ”كورة”: أتمنى إلغاء تقنية الـVAR ليس لها أي فائدة وتُثير الجدل واللقطات تتغير والوضع يُصبح أسوأ.

وأضاف تركي العجمة: أتمنى لو يتم إلغاء التقنية وتُصبح اللقطات التحكيمية اجتهادًا من الحكم مثل السابق.

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