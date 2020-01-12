صحة المدينة ترد على صورة المريض ” المنسدح على الأرض”

المواطن - الرياض

تقدم مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، محمد الخلاوي، باسمه وباسم كل منسوبي الشؤون الصحية باعتذار عن صورة المريض المنسدح على الأرض والتي تداولها البعض على نطاق واسع اليوم الأحد.

د. محمد الخلاوي مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة:

باسمي وباسم كل منسوبي الشؤون الصحية نعتذر عن صورة المريض المنسدح على الأرض، هذه الصورة لا تمثل صحة المدينة ولا أداء زملائي.. لكن الصورة لها تفسير..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/tYlBdI0WGQ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 12, 2020

وشدد الخلاوي، في تصريحات إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، على أن هذه الصورة لا تمثل صحة المدينة المنورة ولا أداء زملائه، ولكن الصورة لها تفسير.

وتابع: المريض كبير في السن، وحالته من الحالات التي ننصح فيها دائمًا بالتوجه لمركز صحي تقدم فيها الخدمة بشكل أفضل وأسرع وبجودة أعلى، وترك الطوارئ للحالات المتقدمة التي تحتاج لتدخل سريع.

ولفت إلى أنه: نعرف أن أمامنا تحديات، وأن أهل المدينة ينتظرون أشياء كثيرة في منظومة الخدمة الصحية، وهناك مجموعة إصلاحات نعمل عليها في المرحلة القادمة.

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