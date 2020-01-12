صحة المدينة ترد على صورة المريض ” المنسدح على الأرض”
أكد أن هناك مجموعة إصلاحات يتم العمل عليها

صحة المدينة ترد على صورة المريض ” المنسدح على الأرض”

2020/01/12
الساعة 9:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

تقدم مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، محمد الخلاوي، باسمه وباسم كل منسوبي الشؤون الصحية باعتذار عن صورة المريض المنسدح على الأرض والتي تداولها البعض على نطاق واسع اليوم الأحد.

وشدد الخلاوي، في تصريحات إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، على أن هذه الصورة لا تمثل صحة المدينة المنورة ولا أداء زملائه، ولكن الصورة لها تفسير.

وتابع: المريض كبير في السن، وحالته من الحالات التي ننصح فيها دائمًا بالتوجه لمركز صحي تقدم فيها الخدمة بشكل أفضل وأسرع وبجودة أعلى، وترك الطوارئ للحالات المتقدمة التي تحتاج لتدخل سريع.

ولفت إلى أنه: نعرف أن أمامنا تحديات، وأن أهل المدينة ينتظرون أشياء كثيرة في منظومة الخدمة الصحية، وهناك مجموعة إصلاحات نعمل عليها في المرحلة القادمة.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • ضبط قائد المركبة المُتحرش بفتاة في المدينة
    •
  • مسابقة للرمي بالقوس على ظهر الخيل لأول مرة في المملكة
    •
  • قطار الحرمين يربط بين مكة والمدينة في ساعتين و45 دقيقة
    •
  • تفاصيل انقطاع المياه عن مستشفى الملك فهد وسقوط مريض
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :