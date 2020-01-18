صدق أو لا تصدق.. الأبقار تحدث بعضها عن الصحة والطقس

المواطن - متابعة

توصل العلماء إلى استنتاج يفيد بأن الأبقار تتحدث مع بعضها عن صحتها وأحوال الطقس عن طريق رفع تردد أصواتها.

وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن الدراسات التي أجراها العلماء في وقت سابق أظهرت أن الأبقار والعجول تتعارف بأصواتها على بعضها، ومن جهة أخرى فقد عجزوا عن الاستنتاج عما إذا كان بمقدورها الاحتفاظ بمميزات صوتها عند تواصلها مع غيرها من الحيوانات.

وقد سجل الخبراء، الأبقار التي تنتمي إلى فصيلة هولشتاين- فريز حين أطلقت أصوات مميزة في مختلف الأوضاع الحرجة والعادية، بدءًا من انتظار الأعلاف وانتهاء بعزلها عن القطيع.

وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن الأبقار تحافظ على مميزاتها الصوتية في مختلف الأوضاع وعند التواصل مع غيرها من الحيوانات إلى درجة تمكّن أقاربها من معرفة أي بقرة من القطيع تعاني من الأوضاع الصعبة.

وتوفر لدى العلماء 333 إشارة صوتية، ويعتقد أصحاب الدراسة أن نتائجها ستساعد المزارعين في تحليل مزاج الحيوانات.

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