صدمة بعد مباراة الشباب ضد الهلال

يبدو أن تعادل الشباب ضد الهلال، اليوم السبت، بالجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد تسبب في صدمة للفريق الهلالي غير فقدان الصدارة لصالح نادي النصر.

وقالت تقارير إخبارية: إن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز يرغب بقوة في الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي؛ وذلك بسبب شعوره بأنه حقق المطلوب بالفوز بدوري أبطال آسيا، كذلك بيّنت مباراة الشباب ضد الهلال أن اللاعب يرغب بالرحيل؛ وذلك بسبب عدم ظهوره بالصورة المنتظرة منه في لقاء اليوم.

قرار قد يصدم لوشيسكو:

بالطبع في حال قرر غوميز الرحيل بصورة نهائية عن الفريق الهلالي، فسوف يُسبب هذا الأمر صدمة للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي اعتمد على غوميز بصورة أساسية في لقاء الشباب ضد الهلال، بجانب الاعتماد عليه في المباريات السابقة.

وقدم الليث هدية ثمينة للغاية بعد مباراة الشباب ضد الهلال لنادي النصر، حيث منح الشباب جاره النصر لقب بطل الشتاء في الدوري، وذلك بعد أن أنهى النصر الدور الأول برصيد 33 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطة عن نادي الهلال الوصيف بعد تعادله ضد الليث اليوم.

وبدأت مباراة الشباب ضد الهلال بأداء متوسط من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في اختراق الآخر خلال النصف الأول من اللقاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الهلال بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تألق واضح من حارس الشباب:

وفي الشوط الثاني من مباراة الشباب ضد الهلال، لم يتغير الأداء من قبل الفريقين؛ حيث اتسم الأداء بالهدوء مع وجود بعض المحاولات القليلة الخطيرة من قبل الفريق الهلالي عبر عبدالله الحافظ واللاعب سيباستيان جيوفنكو، لكن الحارس التونسي فاروق بن مصطفى تعامل معها بشكل جيد.

وبعد نهاية مباراة الشباب ضد الهلال، أصبح رصيد الهلال 32 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما أصبح رصيد الشباب 22 نقطة بالمركز التاسع.

وكانت مباراة الشباب ضد الهلال أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.