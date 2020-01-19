صدمة غير متوقعة لـ النصر في الميركاتو الشتوي

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي النصر لصدمة غير متوقعة في الميركاتو الشتوي، وذلك بعد تصريحات فواز الصقور لاعب نادي الوحدة التي قال فيها إنه مستمر مع فرسان مكة ولم يقترب من الانضمام للنصر.

فواز الصقور – لاعب #الوحدة:

دخلنا المباراة لتحقيق الفوز وكان هناك سوء تركيز من بعض اللاعبين.. وعقدي مع #الوحدة مستمر.#الوحدة_الأهلي pic.twitter.com/xIBwqdkBJd — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 18, 2020

وكان فواز الصقور قال بعد مباراة الأهلي والوحدة أمس في كأس الملك: أنا مستمر مع الوحدة، وباقي لي سنة ونصف مع الفريق، ولن أرحل إلى أي ناد آخر حاليًا.

يذكر أن بدر العثمان مراسل القنوات الرياضية السعودية قال أول أمس الجمعة إن نادي النصر حسم صفقة التعاقد مع فواز الصقور لتعزيز الجبهة اليمنى لأصفر العاصمة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف المراسل أن نادي النصر قام بشراء المدة المتبقية من عقد الصقور مع نادي الوحدة، حيث وافقت الإدارة الوحداوية؛ تحسبًا لرحيل اللاعب بالمجان في صيف 2020.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه في تويتر: ستة لاعبين في النصر يدخلون الفترة الحرة نهاية يناير الحالي وهم: ”الحراس الأسترالي برادلي جونز ووليد عبدالله وزيد البواردي، والبرازيليان بيتروس ومايكون بيريرا واللاعب عوض خميس”.

وأضاف الجدي: تسعى الإدارة للتفاوض والتجديد معهم بحسب التقرير الفني للمدرب روي فيتوريا.

وكان صفوان السويكت رئيس نادي النصر ذكر أنه يعمل على ملف التجديد لجميع العناصر في نادي النصر، مضيفًا أن جمهور العالمي سيسمع أخبارًا سارة خلال الفترة المقبلة.

وسيواجه النصر، النادي الأهلي في دور نصف النهائي لـ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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