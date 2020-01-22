صدمة لـ الأهلي قبل مواجهة الرائد

المواطن - محمد سمعه

تلقى جمهور النادي الأهلي خبرًا صادمًا، وذلك قبل مواجهة الراقي لنادي الرائد غدًا الخميس بالجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي في تويتر: إن يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر والنادي الأهلي سيغيب عن مباراة الرائد بسبب الإصابة، بجانب أنه سيكون جاهزًا للمباريات المقبلة مع الراقي.

يذكر أن الأهلي سيواجه فريق استقلال من طاجيكستان في الملحق الآسيوي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكان الأهلي، هزم نادي أبها بثلاثية لهدف يوم 13 يناير الجاري في الجولة الرابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي حاليًّا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 26 نقطة.

ويبحث النادي الأهلي عن ضم صفقات من العيار الثقيل في الميركاتو الشتوي، وذلك من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولقب كأس الملك في الموسم الجاري.

يذكر أن أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي في النادي الأهلي، كان قال بأن الراقي لن يدخل في أي صفقة لضمها في الميركاتو الشتوي إلا من أجل خدمة الفريق الأول، رافضًا في الوقت ذاته التحدث عن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الأهلي في ميركاتو يناير الجاري.

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