صدمة لـ الاتحاد بعد مباراة النصر

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدمة مُدوية، وذلك بعد التعادل الإيجابي ضد النصر اليوم الجمعة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ناصر الشيبان – مراسل الرياضية السعودية:

إصابة عبدالرحمن العبود لاعب #الاتحاد في المفصل.. والتشخيص المبدئي سيغيب من أسبوعين إلى 3 أسابيع.#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/CGWyyb8IfF — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 10, 2020

وقال ناصر الشيبان مراسل “القنوات الرياضية السعودية”: إن اللاعب عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد تعرض لإصابة في مفصل القدم حيث ذكر التشخيص المبدئي أن اللاعب سيغيب لفترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع خلال الفترة المقبلة.

وانتهت مباراة النصر والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، بقمة الجولة الـ14 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول نادي الاتحاد على فترات تهديد مرمى النصر ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل السلبي.

وقدمت جماهير العالمي هدية للاعب المغربي نور الدين أمرابط خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، وذلك بعد الهتاف له في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول تكريمًا وتشجيعًا له.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر والاتحاد، نجح نجم الوسط البرازيلي بيتروس في إحراز الهدف الأول للنصر في الدقيقة السابعة والأربعين بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من المغربي نور الدين أمرابط.

ولم يستمر تقدم النصر طويلًا، حيث رد اللاعب البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد بهدف التعادل للعميد من ضربة رأسية أيضًا بعد صناعة الهدف من الأرجنتيني ليوناردو غيل في الدقيقة الخمسين.

وبعد نهاية مباراة الاتحاد والنصر، أصبح رصيد النصر 30 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد الاتحاد 14 نقطة بالمركز الـ13.

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