صدمة مُدوية لـ برشلونة قبل السوبر في السعودية

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة مُدوية، وذلك قبل السفر إلى السعودية لخوض مباريات السوبر الإسباني خلال شهر يناير الجاري.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اعترف بصعوبة لحاق الحارس الألماني مارك تير شتيجن بمباريات السوبر الإسباني، مما يعني أن البارشا سيسافر إلى المملكة بدون نجمه البرازيلي أرثر ميلو وحارسه الألماني تير شتيجن.

وتُشير الفحوصات الطبية إلى أنه من الأفضل لتير شتيجن العودة لمباريات برشلونة بداية من يوم 19 يناير عندما يُواجه برشلونة فريق غرناطة في الدوري الإسباني، أي بعد 7 أيام من نهاية كأس السوبر الإسباني.

وكانت خطة برشلونة تُشير إلى إراحة تير شتيجن غدًا أمام إسبانيول في الدوري للمشاركة في السوبر الإسباني، ولكن العلاج لا يسير وفق الخطة الموضوعة؛ مما جعل احتمالية غيابه عن السوبر الإسباني كبيرة.

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