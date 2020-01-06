صدمتان لـ ريال مدريد قبل القدوم للسعودية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين عن غياب نجميه” الفرنسي كريم بنزيمه والويلزي غاريث بيل” عن الريال بالسوبر الإسباني الذي سينطلق في المملكة بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وقالت صحيفة ” أس ” الإسبانية إن بنزيمه يُعاني من إصابة عضلية في القدم اليسرى، بينما يُعاني بيل من مرض في الجهاز التنفسي سيمنعه من المشاركة أيضًا بمباريات السوبر الإسباني.

وفي وقت سابق، أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيغيب عن المرينغي في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

يُذكر أن ريال مدريد سيواجه نظيره فالنسيا، يوم 8 يناير، في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ويلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي، ويتواجه الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.

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