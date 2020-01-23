صدى هاشتاق قاطِعوا منتجات أمازون يصل أعتاب الصحافة الأمريكية

المواطن- منة الله أشرف - ترجمة

دخل هاشتاق “قاطعوا منتجات أمازون” قائمة أكثر المواضيع رواجًا على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أن دشنه عددٌ من المغردين، لتوجيه هجوم حاد على موقع الشراء الإلكتروني الأمريكي أمازون.

وسرعان ما لقي هاشتاق قاطعوا منتجات أمازون، صدى عند المواقع الأمريكية نفسها والبريطانية أيضًا.

قال موقع بيزنس إنسايدر إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة تفاعلوا بغضب على الاتهامات المغرضة، لافتة إلى أنه تمت مشاركة مقاطع فيديو لحذف تطبيق أمازون من على الهواتف الذكية.

وتابع أن التغريدات قد تُنبئ بخسارة الشركة ملايين الدولارات على أيدي الشعب السعودي؛ كونه من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط.

وغرد صحفي التليغراف راف سانشز بالهاشتاق قاطعوا منتجات أمازون، مشيرًا إلى أنه كان منذ قليل في المركز الثاني، وأن المواطنين السعوديين يتحدثون من خلاله عن غضبهم تجاه الأقوال المزعومة والحملة المغرضة ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا على أن هذه ليست المرة الأولى التي يثبت فيها المواطنون مدى حبهم للقيادة السعودية.

وفي تغريدة أخرى تناول المنتجات التي طالب بها المغردون السعوديون بمقاطعتها ومنها، أمازون، سوق دوت كوم، وصحيفة الواشنطن بوست أيضًا.

كما تناولت صحيفة واشنطن بوست نفسها هاشتاق قاطعوا منتجات أمازون قائلة إنه يأتي كرد فعل ساخط من المواطنين.

كما سبق وأن دعت صحيفة الغارديان البريطانية في مناسبة سابقة إلى مقاطعة أمازون، بسبب شكاوى من المستخدمين واحتكارها السوق.

يُذكر أن المغردين تناولوا هاشتاق قاطعوا منتجات أمازن؛ لأن مالكه جيف بيزوس، مالك صحيفة واشنطن بوست، وجه اتهامات ومزاعم عن اختراق المملكة لهاتفه الخاص، الأمر الذي نفته السفارة السعودية مؤكدة على أن هذه الأقاويل سخيفة.

وكتب أحد المغردين، المملكة أكبر سوق في الشرق الأوسط للتجارة الإلكترونية والمستهلك الأكبر لمنتجات المواقع الكبرى مثل أمازون وعلي بابا وسوق دوت كوم وغيرها، متابعًا: نحن أمام نافسة وحرب اقتصادية كبرى.

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