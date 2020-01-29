صراع ألماني إنجليزي على نجم ميلان

المواطن – مروة نبيل

يسعى أكثر من ناد لضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، البولندي كريستوف بيونتيك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، إلى أن فريق هيرتا برلين تقدم بعرض رسمي لضم نجم ميلان الإيطالي في الأيام الأخيرة للميركاتو الشتوي.

وشددت على أن إدارة نادي ميلان الإيطالي رفضت عرض هيرتا برلين، الأمر الذي أجبر النادي الألماني على رفع المقابل المادي والعودة بعرض جديد.

وارتبط اسم البولندي كريستوف بيونتيك بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أيضًا، لتعويض غياب مهاجمه هاري كين الذي تعرض لإصابة ستبعده حتى نهاية الموسم.

وخسر بيونتيك صاحب الـ24 عامًا، مكانه في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الأساسية مؤخرًا، بعد ضم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قبل بضعة أسابيع.

وكان بيونتيك قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان بداية العام الماضي، قادمًا من جنوى الإيطالي مقابل 38 مليون يورو، وسجل بداية استثنائية مع الروسونيري في النصف الثاني من الموسم الماضي.

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