صفعة رباعية لاتفاق أردوغان والسراج في ليبيا

المواطن - متابعة

أدانت كل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان، في بيان مشترك، مساء أمس الأربعاء، الاتفاقية الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق، حيث أكد البيان أن الاتفاق يعد انتهاكًا لقرارات أممية.

وكانت مصر قد استضافت بالأمس اجتماعًا تنسيقيًّا وزاريًّا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرًا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال السفير سامح شكري وزير الخارجية: إن التدخلات من خارج النطاق العربي في شؤون الدول العربية؛ تُعدّ من السياسات التي تخلق توترًا، وأضاف أن دول الجوار تدعو للعمل على إنهاء هذه الأزمة الليبية المعقدة لتأثيرها على مقدرات الشعب الليبي وكذلك أمن شرق المتوسط، منتقدًا مذكرتي التفاهم الموقعتين بين السراج وأردوغان فيما يعد مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن بحظر الدعم العسكري لأي طرف من أطراف النزاع الليبي.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة العمل على احتواء كل مصادر التهديد للأمن العربي، واحتواء الموقف، وتفادي أي تصعيد جديد، وكذلك الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤدِّ سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار.

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