صفقة برازيلية تحل أزمة لـ توتنهام ومورينيو

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ويليان خوسي مهاجم نادي ريال سوسيداد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع فوتبول لندن البريطاني أن توتنهام سيتنافس بكل قوته لضم اللاعب البرازيلي ويليان خوسي، خاصة أن السبيرز يرغب في ضم مهاجم بعد إصابة اللاعب الإنجليزي هاري كين.

ويمر نادي توتنهام حاليًا بفترة صعبة في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل النادي اللندني المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

وفاز توتنهام أمس الأربعاء في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي على حساب نادي نوريتش سيتي بثنائية مقابل هدف، حيث سجل لـ توتنهام كل من دايلي آلي وهيونج مين سون، بينما سجل لنادي نوريتش سيتي اللاعب تيمو بوكي من ركلة جزاء في الدقيقة السبعين.

يذكر أن ويليان المُراقب من توتنهام، سبق له اللاعب مع أندية ريال مدريد “ب” الإسباني ونادي لاس بالماس الإسباني ونادي ريال سرقسطة الإسباني.

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تولى تدريب توتنهام بعد إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بسبب سوء النتائج.

وكان توتنهام وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي، ضد نادي ليفربول الإنجليزي لكنه خسر اللقب بنتيجة هدفين دون رد، حيث سجل لليفربول كل من المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي.

ورحل عن نادي توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، اللاعب الإنجليزي كيران تريبيه المنضم لصفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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