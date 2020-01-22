صفقة جديدة تبتعد عن النصر

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي النصر مهددًا بفقدان صفقة مهمة سعى للتعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لتقارير صحافية، فإن نادي النصر سيفقد الفرصة في التعاقد مع اللاعب عبدالمجيد السواط نجم التعاون، الذي أصبح قريبًا من الانضمام لصفوف فريق الاتحاد في يناير الجاري.

ولم ينجح النصر في حسم صفقة عبدالمجيد السواط؛ بسبب المطالب المادية للاعب، حيث لم تُرضِ إدارة النصر مما جعلها تصرف النظر عن ضمه من صفوف التعاون.

وكان برنامج ”الديوانية”، المذاع على القناة الرياضية السعودية، ذكر في وقت سابق أن المنافسة منحصرة حاليًّا بين ناديي الأهلي والاتحاد لضم عبدالمجيد السواط.

يذكر أن عبدالمجيد السواط بدأ مسيرته الكروية مع نادي الهلال في مرحلة الناشئين، ثم لعب مع الفريق الأول الهلالي بداية من عام 2015 حتى 2017.

وانضم عبدالمجيد السواط بداية من عام 2017 لنادي التعاون على سبيل الإعارة، ثم لعب بعد ذلك مع سكري القصيم بشكل دائم حتى الوقت الحالي.

ويرغب الفريق الاتحادي في ضم عبدالمجيد السواط؛ وذلك تحسبًا لرحيل اللاعب المغربي كريم الأحمدي.

وكان عبدالمجيد السواط ساهم في تتويج نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2018- 2019 بعد الفوز على نادي الاتحاد في المباراة النهائية بثنائية مقابل هدف، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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