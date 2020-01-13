صفقة جديدة تجمع بين الهلال والنصر والاتحاد لضمها

المواطن - محمد سمعه

ستتنافس أندية الهلال والنصر والاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على التعاقد مع اللاعب عبدالمجيد الصليهم لاعب وسط نادي الشباب.

ويبدو أن نادي الشباب قد وافق على رحيل الصليهم وعدم التجديد معه، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع الشباب في صيف 2020.

ولن يُمانع الشباب رحيل الصليهم مقابل مبلغ مالي يتخطى الـ3 ملايين ريال وفقًا لما ذكرته تقارير صحافية.

وستكون فرصة جيدة تشهد صراعًا منتظرًا بين الهلال والنصر والاتحاد لضم الصليهم، خاصة أن الهلال يسعى لتدعيم خط الوسط بعد الإصابات المتكررة لسلمان الفرج وعبدالله عطيف مؤخرًا، كما أن النصر يريد تدعيم خط الوسط تحسبًا لعدم تجديد عقد اللاعب البرازيلي بيتروس بجانب أن الاتحاد يُراقب نجم الشباب لضمه حتى يكون البديل المناسب للاعب المغربي كريم الأحمدي.

وفي تصريح سابق لخالد البلطان رئيس الشباب قال: “عبد المجيد الصليهم طلب لتجديد عقده مع الشباب خمسة ملايين ريال ومنها مقدم 3 سنوات، حتى ميسي ما يحصل عليها، وإذا اللاعب لا يرغب بالتجديد سنتخذ الإجراءات التي تُناسب فريقنا”.

يذكر أن الهلال والنصر دخلا مؤخرًا في منافسة قوية للتعاقد مع الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب في الميركاتو الشتوي، ولكن يبدو أن الشباب لن يُفرط في بلعمري المُتوج بلقب كأس أمم إفريقيا مع بلاده في يوليو الماضي.

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