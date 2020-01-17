صفقة جديدة يحسمها النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حسم صفقة جديدة، ستنضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بدر العثمان – مراسل الرياضية السعودية:#فواز_الصقور وبنسبة كبيرة أصبح قريبًا من #النصر.. وسيتم التوقيع خلال الأيام القادمة.#النصر_العدالة pic.twitter.com/dv6NAUw9Lh — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 17, 2020

وقال بدر العثمان مراسل “القنوات الرياضية السعودية”: إن مجلس إدارة نادي النصر سيتعاقد مع اللاعب فواز الصقور ظهير أيمن نادي الوحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المراسل أن نادي النصر قام بشراء المدة المتبقية من عقد الصقور مع نادي الوحدة، حيث وافقت الإدارة الواحداوية؛ تحسبًا لرحيل اللاعب بالمجان في صيف 2020.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر والعدالة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيواجه الفائز من مباراة النصر والعدالة، الفائز من مباراة الأهلي والوحدة في دور نصف النهائي بكأس الملك.

ونجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، في إحراز الهدف الأول للعالمي خلال مباراة العدالة، وذلك عند حلول الدقيقة الخمسين من عمر اللقاء.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، حيث يتساوى مع الهلال، لكن الأفضلية للفريق الهلالي المتواجد في المركز الأول بفارق الأهداف.

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