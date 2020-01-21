صقيع وصفر مئوي بداية من يوم غد

المواطن - الرياض

نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، خريطة درجة الحرارة عند الساعة 6 فجرًا لأيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.

وقال المسند في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء: لاحظ خريطة تموضع الصفر المئوي، بينما ظاهرة الصقيع متوقع أن تضرب معظم الشمال وأجزاء من وسط وشمال الوسطى، لبضعة أيام ابتداءً من يوم غد.

وفي وقت سابق، توقع خبير الأرصاد علي مشهور حالة من عدم الاستقرار تتأثر بها مناطق المملكة تبدأ من اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020م.

وقال مشهور لـ”المواطن“: إن الحالة سوف تستمر حتى قرب نهاية شهر يناير الحالي 2020م وينتج عن هذه الحالة:

– انخفاض في درجات الحرارة وتكون الصقيع.

– تساقط للثلوج.

– تساقط للأمطار، حيث يتوقع أن تبدأ الموجة الباردة تأثيرها على شمال المملكة من اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020م.

وأضاف علي مشهور: “من ثم تتعمق الموجة على باقي مناطق المملكة من يوم الأربعاء 22 يناير حتى يوم الأحد 26 يناير 2020م، ويتوقع مع هذه الموجة الباردة تكوّن للصقيع، وخاصة على أجزاء واسعة من مناطق شمال ووسط المملكة وأيضًا على مرتفعات المدينة المنورة وأعالي مرتفعات جنوب غرب المملكة”.

وبالنسبة لتساقط الثلوج يتوقع خلال هذه الحالة أن تتأثر مناطق شمال المملكة بموجات ثلجية تبدأ أولى الموجات الثلجية بشكل خفيف وخاصة على طريف والقريات وحزم الجلاميد ومرتفعات تبوك جبال اللوز وعلقان والظهر، وهناك موجة ثلجية أخرى يتوقع أن تكون أقوى وأوسع يومي الجمعة والسبت 24- 25 يناير 2020م.

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