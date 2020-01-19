صورة .. اتحاد القدم الآسيوي يرد على انسحاب الأندية الإيرانية

المواطن - محمد سمعه

رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الأندية الإيرانية بالانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد قرار حظر إقامة مباريات للأندية الإيرانية في إيران، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه في الإنترنت صورة لمباريات الدور التمهيدي الثاني في الملحق بـ دوري أبطال آسيا، مع حذف مباريات الأندية الإيرانية التي كان مقررًا إقامتها في الملحق ذاته.

وكان نادي الكويت الكويتي مقررًا له مواجهة نادي الاستقلال الإيراني في الملحق يوم 21 يناير الجاري، وكذلك الأمر بالنسبة لنادي الرفاع البحريني الذي كان مقررًا له مواجهة نادي شهر خوردو الإيراني يوم 21 يناير.

وبعد حذف مباراتي ناديي ” شهر خوردو و الاستقلال” ستُقام فقط في الملحق خمس مباريات يوم 21 يناير وهم” لوكوموتيف الأوزبكي ضد استقلال طاجيكستان، بوريهام يونايتد التايلاندي ضد هوشيمناه سيتي الفيتنامي، بورت إف سي التايلاندي ضد سيريس نيجروس الفلبيني، ملبورن فيكتوري الأسترالي ضد بالي يونايتد الإندونيسي، قداه الماليزي ضد نادي ووفو تاي بو من الهونج كونج”.

يذكر أن نادي النصر يقع في المجموعة الرابعة بـ دوري أبطال آسيا مع أندية “السد القطري، سيباهان أصفهان الإيراني والمتأهل من مباراة الملحق رقم 1″، أما نادي التعاون فيلعب في المجموعة الثالثة مع أندية “الدحيل القطري، الشارقة الإماراتي، بيرسيبوليس الإيراني”.

وكان الإعلامي وليد الفراج قال: إن قرار الحظر يعني أن أندية إيران ممنوعة من استضافة مباريات في أراضيها في دوري أبطال آسيا، لكنها ستذهب في مباريات الإياب إلى أراضي الفرق الأخرى بصورة طبيعية، وأكد على قوله بأن النصر سيستضيف نادي سيباهان أصفهان في المملكة بصورة طبيعية، لكن مباراة العودة ستُقام بين الفريق الإيراني ونادي النصر في أرض محايدة وليست في إيران لتنفيذ قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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