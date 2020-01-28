صورة تجمع فزاع مع ولي العهد : في ضيافة أطهر ملوك الأرض قدر ومقام

المواطن – الرياض

نشر الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، المعروف بلقب “فزَاع” صورة تجمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معلقًا عليها بكلمات تعكس المحبة والتقدير تجاه الأمير محمد بن سلمان.

وقال فزاع معلقًا على الصورة التي نشرها بحسابه الرسمي بموقع تويتر”:

في ضيافة أطهر ملوك الأرض قدر ومقام

وعلى يمين الفخر يا مدركين الفخر

محمد الحرب ومحمد محب السلام

ثنتين يحري بها عسى سموّه ذخر

وعلق متابعون على الكلمات المُحبة والصورة بالتأكيد على أن حمدان بن محمد أجاد الوصف وقدم كلمات تعكس العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.

وقال عويض المطرفي: اثنينكم روس قومٍ تعتلون السنام صديقكم منتصر.. عدوكم مندحر سيروا بنا للمعالي يالشيوخ الكرام، وحنا على شانكم نخوض موج البحر.

أما صالح بن شرفي فقال:

يا مرحبًا يالكريم ابن الشيوخ الكرام

في حلة اللي على شعبه بخيره زخر

هو قبلة المدح وأنت الطيب شرقًا وشام

للي غرف من بحر والي نحت من صخر.

من جهته، كتب سلطان بن بتلاء:

يا مرحبًا في سموّك في بلاد الكرام

يا غارف من بحر، يا ناقش في صخر

مثل ما تفخر بقايدنا الزعيم الهمام

حنا بجيّتك، وبمشاعرك نفتخر!