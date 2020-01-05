صورة تكشف المرشح المقبل لتدريب ألميريا

المواطن - محمد سمعه

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني صورة له مع المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي أرسنال الإنجليزي السابق عبر حسابه في تويتر، أثارت التكهنات حول احتمالية تدريب إيمري لـ ألميريا بالفترة المقبلة.

وعلى الرغم من فوز ألميريا الكبير على حساب نادي لوجو برباعية دون رد أمس السبت في الدوري الإسباني للدرجة الثانية تحت قيادة نجم ريال مدريد السابق جوتي، لكن صورة تركي آل الشيخ مع أوناي إيمري أثارت الجدل حول إمكانية تدريبه لنادي ألميريا خاصة أن إيمري بلا عمل حاليًا.

وكانت إدارة نادي أرسنال أعلنت في شهر نوفمبر الماضي إقالة المدرب أوناي إيمري من تدريب أرسنال بسبب سوء النتائج، كما أن إيمري التقى بالمستشار تركي آل الشيخ لمتابعة مباراة ألميريا ونادي لوجو أمس.

وعلّق تركي آل الشيخ على صورته مع إيمري قائلًا: مع إيمري وكيكي ويا رب الفوز لـ ألميريا.

وخلال آخر ثلاث مباريات لفريق ألميريا بالدوري الإسباني، فقد الفريق خمس نقاط من أصل تسع، حيث تعادل مع نادي فوينلابرادا وخسر من فريق بونفيرادينا وفاز على نادي لوجو برباعية نظيفة.

وسجل أهداف نادي ألميريا في مباراة لوجو كل من ” داروين نونيز بالدقيقة الحادية عشرة، خوان مونيوز بالدقيقة الثانية والأربعين، داروين نونيز بالدقيقة الستين، خوسي كارلوس بالدقيقة السابعة والستين”.

وبعد فوز نادي ألميريا على فريق لوجو، يملك فريق المستشار تركي آل الشيخ 39 نقطة بالمركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الإسباني وبفارق خمس نقاط عن نادي قادش المتصدر برصيد 44 نقطة.

وسبق للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل تدريب نادي ألميريا ثم تمت إقالته بعد ذلك بسبب سوء النتائج، وتولى حاليًا تدريب نادي العين الإماراتي.

وفي نوفمبر الماضي، رفع تركي آل الشيخ حصته في نادي ألميريا، إلى 99.8%.

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