صورة تُقرب أحمد موسى من الرحيل عن النصر

المواطن - محمد سمعه

تداول بعض من الجمهور النصراوي عبر موقع ” تويتر” في الفترة الحالية صورة للمهاجم النيجيري أحمد موسى لاعب النصر وهو في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أثارت صورته التكهنات حول اقترابه من مغادرة العالمي.

وتعرض الصورة وجود أحمد موسى مع عائلته في المطار حيث قال البعض إن موسى يستعد لمغادرة النصر استجابة لمطالب جماهير أصفر العاصمة.

وكان موسى نشر صورة له مع عائلته في مطار الملك خالد الدولي عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي حيث شهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل النصراويين.

ولم يُعلن نادي النصر حتى الآن أي شيء رسمي يتعلق بمصير موسى مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وطالبت جماهير النصر إدارة النادي، برئاسة صفوان السويكت، بالاستغناء عن اللاعب أحمد موسى في فترة الانتقالات الشتوية والتفريط فيه، خاصة أنه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق النصراوي بجانب إهداره للفرص في مباراة الجمعة الماضية ضد الاتحاد.

وكان أحمد موسى أهدر فرصة محققة لنادي النصر في الشوط الأول ضد الاتحاد بعد تمريرة متقنة من زميله المغربي نور الدين أمرابط.

وانتهت مباراة النصر والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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