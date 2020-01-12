صورة عفوية لولي العهد وهو يتصفح هاتفه

المواطن - الرياض

تجلت العفوية في صورة جديدة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وهو يتصفح هاتفه يوم أمس الأحد في المخيم الشتوي في العلا بالتزامن مع استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العلا.

وتفاعل المواطنون مع الصورة بالتأكيد على عفوية ولي العهد وبساطته الشديدة في هذه المواقف، حيث قال القرني: يا نجمنا المُذهل، يا شخصنا الغير”.

وعلقت فرح عبدالرحمن بالقول:

يا من ضحكت نحس الدنيا بخير ..

سبحان من هو حط فينا هالأحساس

من وقتنا حنا السعوديين وضعنا غير

ومعك صار الوضع غير بكل مقياس.

أما نوف فعلقت بالقول: عشقه للمكان رائحة ترابه.. شموخ جباله.. هدوء المكان.. تراثه.. وعاداته.. عفويته.. طيبته.. ابتسامته.. مرآة لشخصيته التي استمالت بلاد الغرب والشرق.. لأن يتحرروا من البرتوكولات معه، حقيقي قائد ملهم.

ودعا أبو عبدالله: الله يحفظه بحفظه رجل حارب الفساد وأبكى ملالي طهران وغيرهم ورفع شأن المملكة بين المجتمع الدولي.

ووصف بدر ولي العهد بقوله: ملامح عبدالعزيز، حكمة سعود، هيبة فيصل، قوة خالد، سياسة فهد، بسمة عبدالله، شجاعة سلمان.

وقالت هنادي الرشيد: شمعة أمل أضاءت في سمائنا (العدل) الله يبارك فيك ويحميك نرى في ملامحك الملك عبدالعزيز رحمه الله، ونرى في هيبتك وسياستك وحكمتك وابتسامتك وشجاعتك الملك سلمان حفظه الله ورعاه.

وعقد ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

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