صورة لـ حمد الله قبل مباراة النصر والعدالة تُثير استياء النصراويين

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي النصر استياءها من صورة نُشرت للنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله قبل مباراة النصر والعدالة اليوم الجمعة في كأس خادم الحرمين، على حساب تويتر لأحد وكلاء اللاعبين السابقين.

ونشر وكيل اللاعبين السابق جون هاريوت صورة لـ حمد الله عبر حسابه في تويتر قبل مباراة النصر والعدالة قائلًا: حمد الله في مدينة برمنجهام البريطانية من أجل التوقيع والظهور مع نادي أستون فيلا الإنجليزي بالمؤتمر الصحافي.

وعلى الفور ردت جماهير النصر باستياء وسخرية شديدتين حيث قالت بأن اللاعب المغربي كيف سيرحل إلى إنجلترا وفريقه يخوض مباراة النصر والعدالة اليوم في دور الثمانية ببطولة كأس الملك.

وانطلقت مباراة النصر والعدالة حاليًّا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وفي حال نجح أصفر العاصمة في الفوز بـ مباراة النصر والعدالة فسيتأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك في انتظار الفائز من مباراة الأهلي والوحدة التي تُقام غدًا السبت في الكأس.

وقبل مباراة النصر والعدالة، كان المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر أعلن جاهزية اللاعب عبدالرحمن العبيد للمشاركة مع الفريق النصراوي.

وكانت مباراة النصر والعدالة التي أُقيمت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر انتهت بفوز النصر بثلاثية دون رد.

وقبل إقامة مباراة النصر والعدالة، كان النصر تأهل لدور الثمانية على حساب فريق ضمك بعد الفوز عليه برباعية مقابل هدفين، أما نادي العدالة فتأهل على حساب فريق الشعلة بثنائية دون رد في الرابع من يناير الجاري.

وتعول جماهير النصر في مباراة النصر والعدالة على تألق المغربي حمد الله من أجل قيادة النصر للعبور إلى دور نصف النهائي ومن ثم الوصول إلى النهائي للتتويج بلقب كأس الملك.

وقبل مباراة النصر والعدالة، كان نادي الهلال تأهل لدور الأربعة بعد الفوز على الاتفاق بثنائية لهدف أمس الخميس.

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