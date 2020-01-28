تشكيلات من السحب المتفرقة وخفيفة الهطول

صورة للغطاء السحابي الآن في أجواء المملكة

2020/01/29
الساعة 1:22 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، صورة للغطاء السحابي المتواجد الآن في أجواء المملكة منتصف ليل الثلاثاء والساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح الحيزان، في تغريدة له عبر تويتر، أن الصورة رصدها رادار الجوف، حيثُ تتواجد تشكيلات من السحب المتفرقة وخفيفة الهطول.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

صورة الخرائط التي نشرها نزيه الحيزان

وتوقعت الأرصاد سماء غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة، حيث تشمل الحالة الجوية كلًّا من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الهيئة أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة بالرياح النشطة على مرتفعات الطائف وعسير والباحة وجازان.

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