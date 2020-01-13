صورة .. مدرب النصر عانى من الانتقادات وحادث خلال يومين

المواطن - محمد سمعه

يُعد الأسبوع الحالي هو أسوأ أسبوع للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، وذلك بعد أن تعرض لحادث ” تطعيس” ونُقل على إثره للمستشفى.

وكانت البداية لـ فيتوريا هي تعرضه لانتقادات شديدة من قبل جماهير النصر يوم الجمعة الماضية بعد التعادل أمام نادي الاتحاد، ليواجه بعدها الحادث الذي أدى إلى إجراء خياطة تجميلية بعد أن أثبتت الأشعة سلامة الرأس والرقبة ، كما أنه تعرض لشج في رأسه جراء ارتطامه بزجاج السيارة أثناء ممارسته لـ ” التطعيس” بمعية عبدالعزيز الجبرين.

وقبل الحادث، وجه فهد الهريفي نجم نادي النصر الأسبق، لومًا شديدًا إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك بسبب سياسته الفنية في وضع تشكيل الفريق.

وكتب الهريفي عبر حسابه الرسمي في تويتر: “بسأل بس بدون زعل، من الأفضل صالح الشهري ولا عبدالفتاح آدم، في الحالتين الهلال والنصر كان متعادلين، في وقتها في جولة هالأسبوع، فيتوريا لم يُدخل عبدالفتاح ورازفان أشرك الشهري، تعادل الأول وفاز الثاني، من يُجيد قراءة الشوط الثاني ويحسن التغيير والتوقيت، متى فاجأنا بتغيير”.

وفي السياق ذاته، وجه الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل نقدًا لروي فيتوريا بعد تعادل النصر مع الاتحاد يوم الجمعة في الدوري.

وقال الزامل: فيتوريا مدرب النصر هذا الموسم كسول جدًا ويأخذ إجازات ولم يجد من يُحاسبه، هناك خلل إداري، هل إدارة الهلال تعطي إجازات رغم الضغط ؟!.

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